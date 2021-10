Lörrach Herbstfest & verkaufsoffener Sonntag in Lörrach

Die Aktionsgemeinschaft Pro Lörrach mit ihren 135 Mitgliedern aus Handel, Gastronomie und Dienstleistung um ihren Vorsitzenden Hans-Werner Breuer knüpft mit dem traditionellen Herbstfest an die positive Resonanz, die das diesjährige Sommerfest erfahren hat, an und lädt zum traditionellen Herbstfest mit Kürbismarkt in die Innenstadt ein.

Auch der Kürbismarkt und der Kürbis-Schnitzwettbewerb finden wieder im Herzen der Stadt statt, wenn auch in reduzierter und abgewandelter Form; so kann das angeleitete Kürbisschnitzen für Kinder im Zelt auf dem Marktplatz nicht stattfinden. Die Kürbisse können im Vorfeld auf dem Markt erworben und dann zuhause geschnitzt werden. Die fertigen Schnitzereien können am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr auf dem Marktplatz beim Pro Lörrach-Stand (wo sonst geschnitzt wurde) abgegeben werden. Die Kunstwerke werden in vier Altersstufen prämiert. Alle Teilnehmer erhalten eine kleine Erinnerung. Eine Jury ermittelt die Gewinner. Diese bekommen einen Pro-Lörrach-Gutschein und werden am Sonntag um 16 Uhr durch Oberbürgermeister Jörg Lutz verkündet.