Lörrach Herbstliches Vergnügen

Auch am Stand gleich daneben spielt die orangefarbene Frucht die Hauptrolle: „Seit vielen Jahren mache ich Sachen mit Kürbis“, sagt Silvia „Nina“ Ulrich und verweist auf ihr reichhaltiges Angebot selbstgemachter Spezialitäten, vom Kürbis-Pesto bis zum Brotaufstrich.

Mit den eingemachten Gemüsekonserven und Chili-Pasten bei Heidi Frick decken sich viele Käufer ein, fein abgestuft reichen die Fläschchen in Gelb und Rot von sanft bis höllenscharf, genau so wie ihre Chili-Schoten aus eigenem Anbau in intensiven Farben, bei denen nur das Anschauen nicht auf der Zunge wehtut.

Gleich gegenüber, unter den Arkaden des Modehauses Kilian, steht wie immer beim Herbstfest Ulla Frank mit ihren Deko-Gegensänden, die sie für einen guten Zweck verkauft.

Auch wenn so eine Veranstaltung noch alles andere als selbstverständlich ist: Corona war kaum ein Thema beim Herbstfest: weder an den dicht besetzten Bänken und Tischen auf dem Alten Markt und in den angrenzenden Cafés, noch an den Marktständen. Pro Lörrach war mit Ständen präsent, an denen man sich mit der Luca-App registrieren konnte und von Hygienebeauftragten über die Verhaltensregeln aufgeklärt wurde.

Dringend angewiesen auf die Kundenströme sind die Geschäfte in der Innenstadt, die am verkaufsoffenen Sonntag mit unwiderstehlichen Angeboten locken. 40 und 50 Prozent betragen die Rabatte für die Ware der vergangenen Saison, in den Geschäften liegt aber auch gerade eingetroffene Mode in fröhlichen Farben aus. Quietschgelbe Entchen locken zu einem Gewinnspiel bei Sportmüller – jede Ente gewinnt. Was auffällt: viele Familien mit kleinen Kindern, auch aus dem Umland, nutzen den sonnigen Sonntagnachmittag für einen Stadtbummel. Auch die Ausstellung mit elektrischen Autos stößt bei ihnen auf Interesse.

Rundum gelungen war das Herbstfest mit verkaufsoffenem Sonntag – lautete der allgemeine Tenor.