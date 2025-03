Lörrach: Herr und Hund aus Lörrach im Tatort

Die Schauinslandbahn an einem heißen Sommertag: Während der Fahrt mit der Gondel hinab ins Tal gerät die schwangere Nina in Streit mit einem Mitfahrer. Als die Gondel an der Talstation ankommt, ist der Mann tot und Nina und ihr Mann Sven sind verschwunden. So beginnt am Sonntagabend, 23. März, 20.15 Uhr, der 14. Schwarzwald-Tatort „Die große Angst“.