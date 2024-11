Lörrach: Herzinfarkt vorbeugen

Thema Cholesterin

Der Mediziner unterscheidet dabei zwischen „schlechtem“ LDL (Low Density Lipoprotein) und „gutem“ HDL (High Density Lipoprotein) Cholesterin. LDL kann sich besonders an den Arterien ablagern und zu Arterienverkalkung führen. Dabei ist das HDL in der Lage, Ablagerungen von den Adern zu lösen und in die Leber zu transportieren, wo sie ausgeschieden werde, war beim Vortrag zu erfahren.