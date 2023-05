Lörrach Heute-Bluhm scheidet aus Beirat der Schöpflin Stiftung aus

Heute-Bluhm hat die Schöpflin Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 2002 eng begleitet. Ab 2003 wurde sie Mitglied im Beirat der Villa Schöpflin, dem Zentrum für Suchtprävention in Brombach, mit dem die regionale und überregionale Stiftungstätigkeit begann, so die Medienmitteilung: Stifter Hans Schöpflin betont: „Wir sind sehr dankbar dafür, dass sie von Anfang an an uns geglaubt und uns unterstützt hat.“ 2013 kehrte Hans Schöpflin endgültig nach Deutschland zurück und startete die überregionale Fördertätigkeit der Stiftung. In der Folge wurde ein Beirat für die Gesamtstiftung eingerichtet, in dem Heute-Bluhm ebenfalls einen Sitz einnahm.