Lörrach: Hexenjagd auf der Burg

„Super geschrieben“

„Das Stück ist super geschrieben, spannend und trotz des ernsten Hintergrunds eine tolle Sache mit kleinen humorvollen Anspielungen.“ Wer tiefer in die Thematik eindringt, dem dürften sich so manche Assoziationen zur aktuellen Gesellschaft und Politik aufdrängen, so Rösch. Denn Hexenjagden gebe es in den sozialen Medien zuhauf, politisch Verwirrte wie Donald Trump wiederum werfen ihren Gegnern Hexenjagd vor.