Lörrach: Hilfe für Kinder

Cordier rief die Club-Mitglieder zur Unterstützung von „direct help better future“ (DHBF) auf, einer gemeinnützige Organisation, die benachteiligte Kinder und Jugendliche in den Landkreisen Lörrach und Freiburg unterstützt. Dank deren Spendenbereitschaft kamen 3500 Euro zusammen. Cordier übergab einen Scheck mit dieser Summe kürzlich an Alexandra Sieberer, der Initiatorin und Geschäftsführerin von DHBF. Mit der Spende werden Musikpatenschaften finanziert, durch die Kinder und Jugendliche Musikunterricht erhalten, der ihnen sonst aus finanziellen Gründen verwehrt bliebe, so eine Mitteilung des Clubs. Derzeit profitieren 34 Kinder und Jugendliche von diesen Patenschaften, die bei Bedarf auch die Bereitstellung von Musikinstrumenten beinhalten.