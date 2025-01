Lörrach: Hilfe: Wie lernen Kinder mit Trauer umzugehen? Es gibt ein Projekt.

Manchmal haben insbesondere Kinder und Jugendliche das Gefühl, ganz alleine mit all ihren Gedanken, Ängsten und Sorgen zu sein – von niemandem richtig verstanden zu werden. „Mit dem Projekt ’So war das bei mir’ möchten wir Kindern und Jugendlichen im Alter von elf bis 15 Jahren helfen, ihre Trauer zu verarbeiten, sie mit anderen in ähnlichen Situationen zu teilen und so neue Perspektiven zu entwickeln“, schreibt Angelika Mauch, Geschäftsführerin des Familienzentrums Kinderland Lörrach.

Gegen dunkle Gedanken

Vielleicht hat man manchmal tatsächlich das Gefühl, mit seinen Gedanken, Ängsten und Sorgen ganz allein zu sein. Aber das Leben wird leichter, wenn man seine Traurigkeit teilen kann“, sagt Peter Reimtgut, einer der Initiatoren und Begleiter des Projekts.