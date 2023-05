Lörrach Hilferuf der Hieber-Filiale im „LÖ“

Mitarbeiter an der Infothek seien angeschrien, bedroht und sogar bespuckt worden. Wörtlich heißt es: „Solche Vorfälle gehören mittlerweile zum traurigen Alltag im LÖ.“

Die Anwesenheit einer Sicherheitsfirma zu bestimmten Zeiten habe die Situation zwar etwas verbessert, doch dies sei „bei Weitem nicht ausreichend“.

Appell an die Stadt

„Wir appellieren daher dringend an die Stadt Lörrach, ihr Augenmerk verstärkt auf den Bahnhofsplatz zu richten. Es muss für Ordnung gesorgt werden, sodass unsere Mitarbeiter nicht länger in Angst leben müssen und Kunden nicht länger ...abgeschreckt werden“, so Hieber.

Das Unternehmen fordert zum einen „eine verstärkte Präsenz von Sicherheitskräften am Bahnhofsplatz, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken und Vandalismus vorzubeugen.“ Zum anderen auch „die Bereitstellung öffentlicher Toiletten am Bahnhofsplatz, um die hygienischen Zustände zu verbessern und unerwünschtes Verhalten einzudämmen.“

Schließlich sei eine engere Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, Polizei und lokalen Unternehmen ebenso anzustreben, „um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Bürger zu gewährleisten“.

Die Erläuterung des Geschäftsführenden Gesellschafters

Im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigte der Geschäftsführende Gesellschafter Karsten Pabst am Freitagabend den Vorfall. Diese Menschen, stellte Pabst mit Blick auf den betreffenden Mann klar, hätten ihre Berechtigung in der Stadt und benötigten eine entsprechende Betreuung. Es sei gleichwohl inakzeptabel, dass sich Bürger in diesem zentralen öffentlichen Raum der Stadt Lörrach unsicher oder gar bedroht fühlen.