Lörrach Hilfestellung für private Bauherren

Geht man vom derzeit gültigen Effizienzhaus-55-Standard aus, das heißt, dass das Gebäude künftig nur noch 55 Prozent der Energie verbraucht wie ein konventionell gebautes Referenzhaus, so beträgt der Anteil der zu sanierenden Häuser sogar 95 Prozent. Durch Photovoltaikanlagen, neue Heizsysteme und Dämmungsmaßnahmen sollen aktuelle Energiestandards auch im Altbestand erreicht werden können.

Zentrale Anlaufstelle für Bauherren

Grundsätzlich geht es darum, bei der Kommune eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen für Bauherren, die Informationen aus einer Hand zum Thema energetische Sanierung suchen. In nur einem Antrag sollen verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Gebäude abrufbar sein. Neben energetischen Sanierungsmaßnahmen am ganzen Gebäude sollen auch Einzelmaßnahmen an bestehenden Gebäuden gefördert werden, so etwa der Austausch einer alten Ölheizung mit bis zu 45 Prozent der Kosten. Durch die Verknüpfung mit anderen Förderprogrammen, etwa in den Bereichen Stadtsanierung, Klimaanpassung im Quartier oder Mobilität könnten zusätzlich Synergieeffekte geschaffen und weitere Fördergelder generiert werden, so der Klimaschutzmanager.

Sorge um Umsetzung

Beim Klimabeirat stieß das Vorhaben grundsätzlich auf Zustimmung, wenn auch die Umsetzung von manchen mit Skepsis betrachtet wird wegen der hohen Zahl energetisch sanierungsbedürftiger Gebäude und den minimalen Fortschritten, die zur Zeit in diesem Bereich erzielt werden (+1,5 Prozent im Jahr).

Sorge bereitet auch der Personalbedarf für eine solche Sanierungsoffensive: „Man kriegt keine Handwerker“, so ein Kommentar aus dem Plenum. „Die Kreishandwerkerschaft muss mitziehen“, forderte denn auch Britta Staub-Abt, Fachbereichsleiterin Umwelt und Klimaschutz bei der Stadt Lörrach. Ein solches Vorhaben müsse zwangsläufig auf „vielen Schultern“ ruhen, unterstrich sie. Der Entwurf für die Gebäudesanierungsoffensive soll nun dem Stadtrat vorgelegt werden, um weitere Schritte einzuleiten. Um die Gebäudesanierungsoffensive zu starten, müssten zunächst geeignete Quartiere im Stadtgebiet ausgewählt werden.