Lörrach Hilfreich, herzlich, hoch motiviert

Vorbildlicher Einsatz



Dankbar ist Langen nicht nur den vielen Spendern, sondern auch den Frauen, Männern und Jugendlichen der Lörracher Arbeitsgruppe des Kinderhilfswerks. In vier Gruppen waren die Ehrenamtlichen am Samstag auf dem Alten Markt präsent und informierten am spontan aufgebauten Stand über die Aktion.

Zum Team der Helfer gesellten sich mehrere Schulkinder, die kleinere, selbstgefertigte Bastel- und Malarbeiten beisteuerten. Im Umfeld des Info-Standes kam es zudem immer wieder zu sehr persönlichen Gesprächen. Sie zeugten davon, dass tausende Kilometer vom Erdbebengebiet entfernt Angehörige in Deutschland um ihre Familien in der Türkei und in Syrien bangen.

Ein Dankeschön entboten die Unicef-Akteure auch der Stadt Lörrach. Langen lobte die unbürokratische und schnelle Ermöglichung der Spendenaktion durch das Bewilligen eines Standplatzes vor der Buchhandlung Osiander.



In beiden Ländern aktiv



Auch andernorts in der Region wurden am Wochenende Spenden gesammelt. Nachdem zunächst Sachgüter zusammengetragen wurden, verlagerte sich der Fokus der Hilfen zwischenzeitlich auf Geldspenden, wobei es verschiedene Anlaufstellen gibt.

Eine davon ist bei Bassam Chalha und seinem Team im arabischen Supermarkt „Fresh Markt“ an der Brombacher Straße 82. Dort wurden am Samstag in Kooperation mit der Islamischen Gemeinschaft (IGMG) Gelder für die Hilfsorganisation „Hasene“ gesammelt, die sowohl in Syrien als auch in der Türkei aktiv ist. „Das sind gute Leute und sie sind direkt vor Ort, das ist die wichtigste Sache“, betont Chalha in einem Gespräch.

Außerdem empfiehlt der Geschäftsmann die Vereinigung „Molham“, eine der wenigen verbliebenen Hilfsorganisationen in Syrien, die mit den sogenannten Weißen Kappen kooperiert. Er habe Fotos und Videos bekommen, die erste Laster zeigen, die in Syrien angekommen sind.

Im Übrigen gingen die Spenden, die am Samstag bei ihm abgegeben worden seien, je zur Hälfte in die Türkei und nach Syrien.

Bereits in der vergangenen Woche haben Chalha und sein Team Kleidung, Decken und diverse Hilfsgüter für Menschen im syrischen Katastrophengebiet gesammelt.

Zwei Lastwagen, erklärt Chalha, seien bereits auf dem Weg, zwei weitere wolle er in den nächsten Tagen chartern, damit endlich Hilfe in Syrien ankomme. Es sei sehr bedauerlich, dass dies bislang kaum geschehen sei. Wörtlich: „Es schmerzt, wenn keiner hilft und wichtige Transportwege gesperrt sind.“