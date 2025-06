Die Spende überreichtenVera Holdermann-Müller und Bernd Müller an das Ehepaar Angelika und Domenico Di Nunzio, Betreiber des Café Piccola Pausa in Lörrach, persönlich. Angelika Di Nunzio leidet an einer schweren Nierenerkrankung. Die Spendesoll die Familie Di Nunzio bei den Kosten und Herausforderungen im Zusammenhang mit einer geplanten Nierentransplantation unterstützen.

„Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Freunde, die uns auch dieses Jahr wieder so tatkräftig unterstützt haben und an alle Kuchenspender“, betont Bernd Müller. „Ohne Sie könnten wir das Hoffest nicht durchführen.“