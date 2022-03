Lörrach Ukraine-Aktion: Hilfsbereit mit Herz und Hand

Mit 96 Flüchtlingen zurück

Für die Rückfahrt werden die Busse 96 Kriegsflüchtlinge – überwiegend Frauen und Kinder – „an Bord“ nehmen. Deren Unterbringung bei Aufnahmestellen in Freiburg und Lörrach sowie in Privathaushalten ist sichergestellt. Darum gekümmert hat sich im Einvernehmen mit dem Landratsamt das in Stetten lebende Ehepaar Manfred und Dijana Knop (wir berichteten). „Das Engagement des FC Hauingen ist sagenhaft“, bedanken sich die Knops für den Einsatz. Auch die Jugend und die Alten Herren waren sofort bereit, die Aktion zu unterstützen. Am Verkaufsstand beim Stadion gab es Grillwürste, Brot und Getränke – alles gestiftet von Intersport Gemo in Weil und dem Piaggio-Center Georg Thoma in Hauingen.

Für die Speisen und Getränke bezahlten die Genießer zum Teil weitaus mehr als auf der Preistafel ausgewiesen war. 2165 Euro kamen zusammen. Der Clubvorstand stockte den Betrag auf 3000 Euro auf.