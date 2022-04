Lörrach Hilfsgüter erreichen ihr Ziel vor Ort

Damit die Hilfe vor Ort ankommt, nutzen die Stadt und der Städtepartnerschaftsverein Lörrach International bestehende Hilfsstrukturen und kooperieren mit der bayerischen Gemeinde Eichenau als Partnerstadt von Wyschhorod. Nach Ausbruch des Krieges habe es Bedenken gegeben, ob Hilfsgüter auch ihr Ziel erreichen. Die Gemeinde Eichenau jedoch konnte einen funktionierenden Transportweg über die polnische Grenze in die Partnergemeinde einrichten, so dass die Hilfslieferungen direkt dort eintreffen. Bisher wurden acht Hilfstransporte von Eichenau in die befreundete Stadt durchgeführt. Darüber hinaus konnte ein Rettungswagen an das Ukrainische Rote Kreuz in Wyschhorod überführt werden. Dieses Geschenk der Stadt Lörrach ist nun am dortigen Krankenhaus im Einsatz.

„Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde Eichenau kooperieren und konkret helfen können. So gelingt es, dass die Hilfe der Lörracher Bürgerschaft dort ankommt, wo sie dringend benötigt wird,“ unterstreicht Lutz.

Tägliche Videobotschaften aus Wyschhorod

Der Bürgermeister der Stadt Wyschhorod, Aleksey Momot, wendet sich mit täglichen Videobotschaften an die Bevölkerung und schildert, wie Verwaltung und die freiwillige Helfer in der Stadt mit großem Einsatz die Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten. Auch dankt er den Partnerstädten Eichenau und Lörrach für die Unterstützung.

Aktionsgruppe „Hilfe für Wyschhorod“

In Lörrach hat sich im Rahmen der Vereinstätigkeiten von „Lörrach International“ Anfang März die Aktionsgruppe „Hilfe für Wyschhorod“ gegründet, die zur Intensivierung der Netzwerkarbeit einen wichtigen Beitrag leistet. Die Aktionsgruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, die benötigten Produkte wie Verbandsmaterial, Medikamente, Krücken und spezielle Lebensmittel gezielt zu beschaffen und die Lieferung nach Eichenau zu organisieren. Die Stadt setzt ihren Spendenaufruf fort mit dem Ziel der kurz- und längerfristigen Unterstützung.

Spendenkonto „Hilfe für Wyschhorod“, Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, IBAN: DE66 6835 0048 0001 0894 65, Verwendungszweck: „Hilfe für Wyschhorod“