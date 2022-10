Lörrach Hillborgs fantastisch sphärische Musik

Textliche Informationen zum Werk und dem Komponisten stellen eine legitime Hörhilfe dar. Bisweilen ist es jedoch besonders spannend, wenn man Musik ohne außermusikalische Wegweiser, fokussiert auf das klangliche Produkt wahrnimmt. Dies war den Zuhörern im Burghof beschert, da kein Programmheft hergestellt werden konnte.

Das erste Konzertstück begann mit einem fundamentgebenden Basston. Darüber blendeten sich obertonartig von der Glasharmonika inspirierte Schwebeklänge ein und aus, die zunehmend langsam pulsierend an Intensität zunahmen und durch motivische Einsprengsel belebt wurden. Eine in den Violoncelli auftauchende Melodie erwies sich als vertrauenserweckende Anleihe Dur-Moll-tonaler Musik. Es folgt die Destruktion einer weiteren Melodie im Toy Piano durch metallische Schlaginstrumente. Gelegentlich drängten sich aggressive Artikulationen, wie etwa aufs Griffbrett geschlagene Saiten oder wild aufgefächerte Expressivität in den tiefen Streichern in den Vordergrund. Den klanglichen Rahmen bilden jedoch immer wieder stehende Cluster in den hohen Streichern, hinter denen die inzwischen flirrende Figürlichkeit der Holzbläser durchschimmert. Schließlich endet das Werk mit einem reinen Hymnus, von dem man an dieser Stelle vermuten kann, dass er in seinen vielfältig gebrochenen Gestalten partikulär und geheimnisvoll bereits während des gesamten Werkes gegenwärtig war.

Die delikat ausbalancierte Interpretation des Sinfonieorchesters Basel ermöglichte dem Publikum ein plastisches Musikerlebnis von Hillborgs fantastisch sphärischer Musik. Der Dirigent Aziz Shokhakimov sorgte mit präziser Zeichengebung und allzeit hellwacher Konzentration für atemberaubende Klangmomente der Extraklasse.