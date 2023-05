Lörrach Himmelfahrt Rock

Eldritch Beauty schließlich bietet Alternative-Rock aus Lörrach. Die Band besteht aus den Mitgliedern Fu Zolimba am Schlagzeug, Nicolas Träris an der Gitarre und Alexa Lang am Gesang und Bass. Seit 2019 spielen sie von der Grunge-Bewegung inspirierte Musik, so das SAK Jugendbüro Konzert-Team.

Engagierte gesucht

Um diese Events auf die Bühne zu bringen und das zukünftige Programm zu gestalten, sucht das Team immer engagierte junge Menschen, die sich für das Veranstaltungsprogramm im Alten Wasserwerk begeistern. Unter fachkundiger Begleitung verantwortet das Konzert Team das Veranstaltungsprogramm im Alten Wasserwerk - von Booking zur Bühne und Beyond, heißt es weiter.