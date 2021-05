Lörrach Himmelfahrt: Individuelle Flurprozession

Traditionell findet an Christi Himmelfahrt im Anschluss an den Festgottesdienst in St. Fridolin eine Flurprozession zu den Wegkreuzen am Fridolinsfelsen (Chrischonastraße), am Maienbühl (Unterer Maienbühlweg unweit der Landesgrenze), in Stetten-Süd (Maienbühlweg, bei der Kaltenbach-Stiftung) und am Jugendhaus (Carl-Maria-von- Weber-Straße) statt. In diesem Jahr fällt diese gemeinsame Prozession wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge aus. Das Gemeindeteam lädt aber erneut dazu ein, sich auf den Weg zu machen und an den vier mit Blumen geschmückten Stationen zu singen, zu beten und zu bitten. Die Kolpingfamilie, die Frauengemeinschaft kfd, die Pfadfinder und das Team des „etwas“ anderen Gottesdienstes haben als Impulse zu den Stationen Texte und Lieder zusammengestellt. Das zwölfseitige Heft liegt in der Kirche St. Fridolin zum Mitnehmen bereit.

Der Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt in St. Fridolin beginnt am Donnerstag, 13. Mai, um 9.30 Uhr. Zelebrant ist Pfarrer Thorsten Becker. Die Zahl der Sitzplätze ist wegen der Abstandsregeln wie seit Monaten bei Präsenzgottesdiensten stark beschränkt. Die Angabe von Kontaktdaten vor Ort für eine mögliche Nachverfolgung und das Tragen von OP- oder FFP2/KN95-Maske sind Pflicht, heißt es in der Mitteilung.