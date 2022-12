Lörrach Hip-Hop steht auf dem Stundenplan

14 Schüler sind am Dienstagvormittag in den Burghof gekommen. Dort nehmen sie am Hip-Hop-Tanzworkshop der Compagnie Pyramid teil, die am Abend einen Auftritt hat (wir berichten noch). Während die Sechstklässler an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule in Schopfheim ansonsten Deutsch oder Erdkunde büffeln, geht es an diesem Morgen ganz um das Körpergefühl.

Das kommt an. „Ich mag es hier, weil man lernt, sich zur Musik zu bewegen“, sagt ein Mädchen im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine Klassenkameradin ergänzt, es gefalle ihr, dass es weniger anstrengend ist als der Sportunterricht.