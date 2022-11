Lörrach Historie als Wegbegleiter für die Zukunft

Der Bildband ist in der Touristinformation Lörrach für 15 Euro erhältlich.

Zeitzeugen gesucht

Die Publikation ist der erste Teil einer Buchreihe, die die Stadt im Rahmen des Stadtplanungsprojekts „Lauffenmühle – next innovation“ geplant hat, wie diese mitteilt. Und weiter: „Mit der Transformation des ehemaligen Textilindustrieareals in ein modernes Gewerbeareal in Holzbauweise soll die Geschichte des Areals fortgeschrieben werden. Daher wird im zweiten Band, der voraussichtlich Ende 2023 veröffentlicht wird, die Geschichte des ehemaligen Textilbetriebs im Fokus stehen.“

Dafür sucht die Stadt Zeitzeugen, die auf dem Areal gearbeitet haben oder mit dem Unternehmen in Verbindung standen. Die Verwaltung will mit deren Erzählungen und Berichten eine lebendige Dokumentation des früheren Alltags auf dem Industrieareal erstellen. Zeitzeugen sind aufgerufen, sich unter Tel. 07621/ 415-652, per E-Mail an medien-kommunikation@loerrach.de oder postalisch an die Stadtverwaltung, Luisenstraße 16, 79539 Lörrach, Stichwort: „Zeitzeugen Lauffenmühle“, zu melden.