Lörrach Historienkrimi aus Pestzeiten

Probst, der beruflich einmal als Buchhändler angefangen hat und heute Sozialarbeiter ist, weiß, dass sich viele für die Sommer- und Reisezeit gern ein im Zug oder am Strand leicht zu lesendes Buch wünschen, das trotzdem spannend ist. Dies sieht er in den bisher acht Serienromanen des Geschichtenerzählers Pötzsch zur alt eingesessenen bayrischen Henkersfamilie Kuisl gegeben.

Jakob Kuisl, ein Haudegen aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges (1618-1648), ist für Pötzsch sicher „ein guter Mensch“ weil er selbst dieser Familie entstammt und ihr so verbunden sei. Zum Inhalt seines Lieblingsbuches will Probst nicht viel erzählen, um es so spannend halten zu können.

Trotzdem greift Probst sich einen Aspekt des Buches heraus, um in christlicher Nachdenklichkeit seinen Gottesdiensthörern etwas dazu zu sagen. Es geht ihm um die Ehrlosigkeit, die mit dem Beruf einer traditionellen Henkersfamilie auch in alter Zeit schon verbunden gewesen sei.

Jesus hielt auch Kontakt zu Ausgestoßenen

Solchen Familien hätten früher außerhalb der Stadt wohnen müssen. Henker waren geächtet, obwohl man sie früher brauchte. Man pflegte mit ihnen keinen Kontakt und mied auf der Straße ihren Blick, wenn man ihnen begegnete. Dies sieht Probst im Widerspruch zu Jesus, der nach den Evangelien zu allen Menschen, also auch zu Ausgestoßenen Kontakt gesucht und gepflegt habe.

Probst fragt, ob wir heute auch noch so etwas kennen, dass wir Angehörige bestimmter Berufsgruppen meiden und ihre Tätigkeiten kritisch sehen, obwohl sie für uns als Gesellschaft wichtig und gut seien. Wer von uns wolle schon Tiere töten, Gewalt gegen andere ausüben oder Kranken, Alten und Schwachen „den Hintern putzen“ (Probst). Und trotzdem bräuchten wir sie, die das für uns tun, Metzger, Polizisten und Pflegekräfte. Diese Gedanken zu Menschen, die uns selbst nicht so liegen und vertraut sind, verbindet Probst schließlich mit einem Wort Jesu: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Matthäusevangelium 25,40).

In diesem Sinne beendet Probst als Prädikant, der noch in der Ausbildung ist, seine Predigt im Auftaktgottesdienst zur diesjährigen Sommerkirche der evangelischen Kirchengemeinde in Lörrach. Er bündelt seine Gedanken zu seinem Lieblingsbuch mit guten Wünschen für die Sommerzeit und einem Aufruf zur Nachdenklichkeit im christlichen Wissen: „Vor Gott sind wir alle gleich!“ Der nächste Gottesdienst dieser Reihe wird am kommenden Sonntag im Gemeindezentrum der evangelischen Salzertgemeinde in der Arend-Brand-Straße 7 sein.