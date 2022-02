Lörrach Historiker bringt mehr Licht in die dunkle NS-Zeit

Nun liegt mit der aktuellen Liste der nicht-jüdischen Opfer aus allen drei Orten ein weiteres wichtiges Dokument zur Aufarbeitung der NS-Geschichte in Lörrach vor, betont Kultur-Fachbereichsleiter Lars Frick. „Das Ergebnis zeigt, wie auch die Untersuchung zur Kernstadt, eine große Mehrzahl der nicht-jüdischen Opfer, die im Zuge des sogenannten Euthanasie-Programms ermordet wurden.“ Daneben gab es noch die Personengruppe der Kriegsarbeiter und Zwangsarbeiter.

Beispielhaft aufgearbeitet

„Jüdische Opfer hat es in den untersuchten Ortsteilen nicht gegeben, da die jüdische Gemeinde ausnahmslos in der Lörracher Kernstadt gelebt hat“, erläutert die Verwaltung weiter. Die Liste der jüdischen Opfer aus Lörrach lag aufgrund früherer Recherchen durch den Historiker Jan Stoll schon früher vor und diente als Grundlage für die Gedenkstele an der Teichstraße (2011). Auch diese Liste müsse jedoch aufgrund neuerer Forschungsergebnisse immer wieder angepasst beziehungsweise ergänzt werden.

Zugleich hält Fachbereichsleiter Frick fest: „Damit hat die Stadt Lörrach in einem langjährigen Prozess die eigene Geschichte der NS-Diktatur in beispielhafter Weise aufgearbeitet. Die vorliegenden Forschungen werden für die weitere Erinnerungsarbeit ausgewertet und nutzbar gemacht, so etwa für weitere Stolpersteinverlegungen oder einen möglichen zentralen Gedenkort.“ Bei der Erstellung einer Gedenkstele/-tafel sollte seiner Einschätzung zufolge jeweils berücksichtigt werden, dass der Forschungsstand veränderlich ist und somit einzelne Daten nachträglich überarbeitet werden müssen.

NS-Opfer bekommen ein Gesicht

Im Verzeichnis nicht-jüdischer Opfer des Nationalsozialismus in den Lörracher Ortschaften Brombach, Haagen und Hauingen werden die Menschen mit Namen, Geburtsort und -datum, dem Todestag und -ort und ihrem Wohnort aufgeführt – ergänzt um die Fundstelle/Archivalien der Informationen. Damit erhalten diese ein Gesicht.

Opfergruppe der aus diversen Gründen verfolgten und in Konzentrationslagern umgekommenen Brombacher, Haagener und Hauinger: Martin Glogger aus Haagen-Röttlerweiler (am 14. Februar 1945 im Konzentrationslager (KZ) Dachau gestorben), Joseph (Josef) Hottinger aus Brombach (6. August im KZ Buchenwald)

Opfergruppe der vom NS-Regime wegen erbbiologischer Gründe verfolgten Brombacher, Haagener und Hauinger (so genannte Euthanasie): Fritz Asal aus Brombach (gestorben am 13. September 1940 in Grafeneck), Marie Garni aus Brombach (31. Juli 1940 in Grafeneck), Hermann Hillenthal aus Brombach (17. Juni 1941 in Hadamar), Karl Hug aus Haagen (9. Mai 1940 in Grafeneck), Karl Lacher höchstwahrscheinlich aus Brombach (17. Juni in Hadamar), Hermann Männlin womöglich aus Haagen oder Mosbach (16. Mai 1940 in Grafeneck), Hermann Marx aus Brombach (15. Juli 1940 in Grafeneck), Agnes Roth, geb. Schlenker, aus Brombach (31. Juli 1940 in Grafeneck), Wilhelmine (Mina) Rotzler aus Brombach (31. Juli 1940 in Grafeneck), Anna Sauter aus Brombach (4. Juli 1940 in Grafeneck), Fritz Schneider aus Brombach (23. September in Grafeneck), Mina Tröndlin aus Brombach (9. April 1941 offiziell, aber laut Historiker Dr. Robert Neisen falsche Angabe, in Hadamar) und Wilhelm Tscheulin aus Brombach (8. Juli 1940 in Grafeneck).

Als nicht-jüdische Opfer werden im Rahmen der Erforschung alle nicht-jüdischen Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer politischen Gesinnung, ihres religiösen Glaubens, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer ethnischen Herkunft sowie aus erbbiologischen Gründen und Gründen der sozialen Stigmatisierung von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Insbesondere fallen darunter politisch Verfolgte, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, so genannte Asoziale, Opfer der „Euthanasie“, Sinti und Roma sowie Landfahrer.