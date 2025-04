Lörrach: Hobbygärtner müssen Rücksicht auf Natur und Landschaft nehmen

Mit steigenden Außentemperaturen zum Frühlingsbeginn arbeiten viele Menschen wieder in ihren Gärten oder Freizeitgrundstücken. Aus diesem Anlass erinnert die Baurechtsbehörde der Stadt Lörrach in einer Pressemitteilung an die für die freie Landschaft geltenden Bestimmungen. Nähere Informationen sind bei der Stadtverwaltung erhältlich.