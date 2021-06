Lörrach Hochgenuss aus der Heilisau

Mihailovic und seine Helfer arbeiten fast einen ganzen Tag. Wenn das Feuer die richtige Temperatur erreicht hat, wird eine Ladung Sägespäne auf ein Blech darüber gegeben, damit von den Forellen nichts ins Feuer tropft. Dann kommen sie auf drei Roste in den Ofen. Mihailovic bedeckt auch das Feuer mit Sägespänen, so dass es nicht mehr brennt. Der Ofen wird schnell geschlossen: Bei 80 bis 85 Grad Celsius werden die Fische für etwa 20 Minuten auf einer Seite geräuchert.

Der Arbeitstag in der Heilisau beginnt früh. Schon am Abend zuvor werden die Forellen von ihren Innereien befreit und über Nacht in Salzlake eingelegt. Am Morgen werden sie noch einmal gewaschen, denn Sauberkeit ist das A & O. Wenn sie trocken sind, ist das Würzen angesagt – vor allem mit Salz, Pfeffer, Paprika und Petersilie.

Derweil lodert das Feuer in den Öfen. Zwei „Heißschränke“ stehen zur Verfügung. Der eine fasst 60, ein neueres Exemplar bis zu 70 Forellen. „In der wärmeren Jahreszeit bekommen wir bis zu 300 Bestellungen für einen Samstag. Etwa 150 Nachfragen gibt im Winter“, sagt ASV-Schatzmeister Udo Maurer. Und er ergänzt: „Gerade in der Pandemie ist der Forellenverkauf unsere einzige Einnahmequelle.“ Etwa 350 Gramm wiegt eine Portion, sie kostet fünf Euro. „Wir sind froh, dieses Geld zu haben, um unser Vereinshaus und die Gesamtanlage gut in Schuss zu halten.“

In der Heilisau gezüchtet

Die geräucherten Fische werden in den drei vereinseigenen Weihern in der Heilisau gezüchtet. Auf dem Gelände leben auch seltene Tiere wie das Bachneunauge, der Gelbrandkäfer, Köcherfliegenlarven, Muschel und Bachkrebse. Sie sind nicht zuletzt Indikatoren für die gute Wasserqualität.

Aber nicht nur Wasserleben kann man beobachten, sondern auch Feuersalamander, Lurche, Ringelnattern und Siebenschläfer. Viele Vogelarten, Schmetterlinge und Libellen sind hier ebenfalls zuhause. Für den Fischbestand werden jedes Jahr etwa 5000 Stück Bachforellenbrut eingesetzt.

Dass sich Neunaugen in der Heilisau offensichtlich sehr wohl fühlen, ist für Maurer ein „sehr gutes Zeichen“. Es sei der beste Beweis dafür, dass das heimische Gewässer gut sei und einen hohen Sauberkeitsgrad aufweise. „Dies ist uns von höchster Stelle in Stuttgart bestätigt worden.“

Wieder am 3. Juli

Normalerweise wird beim ASV immer wieder gefeiert,: Dabei gehen Hunderte Fische über die Theke – gebraten oder geräuchert. – besonders der Karfreitag und der Himmelfahrtstag gelten als Besuchermagneten. „Dann herrscht hier Hochbetrieb“, sagt Maurer leicht wehmütig und hofft mit seinen Vereinskameraden auf ein baldiges Ende der Pandemie-Einschränkungen. Der ASV hat zurzeit insgesamt 45 Mitglieder, 25 davon sind aktive Angelsportler. Bestellungen: Geräucherte Forellen zum Selbstabholen in der Heilisau gibt es wieder am Samstag, 3. Juli. Die Fische können zwischen 11 und 14 Uhr am Vereinsgelände im Heilisauweg in Hauingen abgeholt werden. Bestellungen sind bis spätestens Donnerstag derselben Woche unter 07621/77483 möglich.