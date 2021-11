Lörrach Hochhaus spaltet Ausschuss

Mit der Erarbeitung dieses Rahmenplans folge die Verwaltung auch einem Antrag der SPD in Zählgemeinschaft mit Piraten/Die Linke, so die Stadt in einer Mitteilung. Für die Erstellung soll ein Planungsbüro beauftragt werden. Zur Deckung der Kosten sind außerplanmäßige Haushaltsmittel im Fachbereich „Stadtentwicklung und Stadtplanung“ in Höhe von etwa 40 000 Euro erforderlich.

Im nächsten Schritt soll der Bebauungsplanentwurf ausgearbeitet und die Offenlage für Anfang 2022 vorbereitet werden. Nach der Offenlage und der Auswertung von Stellungnahmen ist im Frühjahr 2022 der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan vorgesehen.

Die Fraktionen

Unterdessen wird der Bau des Hochhauses wohl noch häufiger kontrovers erörtert werden.

Fritz Böhler (Grüne) betonte, dass die bisherigen Diskussionen sowie die Erläuterungen aus dem Rathaus die Bedenken der Grünen gegen das Hochhaus nicht ausräumen konnten. Er griff die Stadt in seiner Wortmeldung scharf an, sprach von fehlenden Argumenten und „Planungsfloskeln“, bezeichnete den Bürgerdialog als „Farce“ und bezichtigte die Akteure der Verwaltung im Grunde der Täuschung, indem er mit Blick auf die Effekte des aktuellen Entwurfs auf den hiesigen Wohnungsmarkt ausführte, im Gutachten stehe „etwas anderes, als die Stadt insinuiert“ – kurz: durchblicken lasse. Das Hochhaus führe keineswegs zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt.

Dagegen sagte Christiane Cyperrek (SPD), die angedachte Variante mit Hochhaus sei klar besser als eine Blockrandbebauung. Das Hochhaus sei verträglich und biete freilich ebenso wenig wie andere, vergleichbare Hochhäuser in Lörrach keinen günstigen Wohnraum. Der Bau werde das Wohnungsproblem gewiss nicht lösen – aber: „Sollen wir deshalb darauf verzichten?“, fragte Cyperrek.

Bei allem Verständnis für die Kontroverse sagte Petra Höfler für die CDU: „Man kann es nicht allen recht machen“. Sie kündigte die Unterstützung der Christdemokraten im Gemeinderat an.

Auch Matthais Lindemer (Freie Wähler) signalisierte Zustimmung. Die Experten seien sich einig gewesen, dass ein Hochhaus an dieser Stelle Sinn ergebe – lediglich die exakte Höhe sei umstritten gewesen. Klar sei auch: Überall, wo die Stadt größere Wohnungsbauprojekte verfolge, sei mit Anwohnerprotesten zu rechnen.

Dagegen trug Matthias Koesler (FDP) die Vorlage nicht mit. Er kritisierte insbesondere den Umgang mit den Einwänden der Anwohner.

Die Bürgermeisterin

Neuhöfer-Avdic verteidigte das Hochhaus abermals als verträglich und erklärte, an Böhler gerichtet: Man müsse nicht sagen, dass die Verwaltung lüge. Die so genannten „Sickereffekte“ seien zwar geringer als in Städten mit einer einfacheren Wohnungsmarktsituation, aber sie seien „nicht gleich Null.“

Die Empfehlung des AUT

Im AUT stimmten ebenso viele Stadträte für den Verwaltungsvorschlag wie dagegen. Entscheiden wird der Gemeinderat.