Lörrach Hörspielreihe der VHS

Engagierte Heimatdichtung

Die sogenannte Heimatdichtung engagierte sich, man protestierte gegen die Atomkraft in Wyhl und gegen die Mittelstreckenraketen in Mutlangen. Schlacks Mundarthörspiel „Lebenslauf“ ist der erste Teil einer Trilogie. Es erzählt von der Kindheit des Autors in Stuttgart. In seiner Muttersprache entwirft er eine karge, poetische Nachkriegswelt, die zugleich eng und entgrenzt ist. Gegen den Mangel stellt er die kindliche Fantasie, die Erinnerung kleidet er in Gedichte.