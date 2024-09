Lörrach: Hörstation für die Lange Nacht

Auch Lörrach beteiligt sich an dieser Aktion. Und die Stadt lädt Bürger ein, mit ihrer Stimme Teil dieser Veranstaltung zu sein. Die „Hörstation Grundgesetz International!“ an der Langen Nacht der Demokratie soll zeigen, wie vielfältig und international Lörrach ist, heißt es in der Ankündigung. Daher sind alle Bürger mit Sprachkenntnissen aufgerufen, sich am Projekt zu beteiligen und die Sätze „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ in ihrer Muttersprache einzusprechen.