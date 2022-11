Lörrach Hoffnung – auch im Angesicht des Todes

„Niemand kann beweisen, dass es nach dem Tod weiter geht“, sagte Pfarrer Giesler in seiner Predigt. Man könne jedoch die Erinnerung an einen verstorbenen Menschen wachhalten, an fröhliche, aber auch an schwere Stunden mit ihm denken. In vielen Fällen falle es ihm schwer, sich mit dem Tod von Menschen abzufinden, fuhr der Pfarrer fort: Wenn Kinder oder sehr junge Menschen sterben etwa, oder wenn Menschen bei Naturkatstrophen oder Hungersnöten umkommen. Er ermutigte seine Zuhörer, angesichts des Todes an die Hoffnung auf den auferstandenen Christus anzuknüpfen, die die Heilige Schrift bezeugt.

Etliche Menschen füllten die Kirchenbänke in Sankt Fridolin. Nach der Predigt verlasen Frauen die Namen aller Menschen, die in den fünf Pfarreien der katholischen Gemeinde Lörrach-Inzlingen im zurück liegenden Jahr verstorben waren. Tafeln mit ihren Namen waren um den Altar und einen großen Rosenstrauß gruppiert. Während ihre Namen verlesen wurden, entzündeten zwei Ministrantinnen für jeden Verstorbenen ein Licht. Zwischendurch stimmten die Gottesdienstbesucher, begleitet von der Orgel und dem Ensemble Cappella Leonis, mehrmals das Kirchenlied an: „Meine Stärke, mein Licht – Christus meine Zuversicht.“