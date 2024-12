Lörrach: Hoffnung für die Welt

Unterstützt wurden die Sänger von der Gastsängerin Gretchen Sutton aus Heilbronn, einem Mitglied das Landesgospelchors Baden-Württemberg und Preisträgerin bei „Jugend musiziert“. Sie sang zusammen mit Julian Käuflin, dem Schlagzeuger des Chors, ein Duett, und in der Gospelhymne „This is the Lords doing“ brillierte sie mit ihrem tollen Sopran. Mit Gretchen als Leadsängerin bot der Gospelchor außerdem den Song „Man in the Mirror“, der durch Michael Jackson Bekanntheit erlangte, in seiner eigentlichen Gospelform dar.