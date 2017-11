Lörrach Hoher Schaden durch Einbruch

Lörrach. In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem schadensträchtigen Einbruch in eine Gaststätte am Rande des Marktplatzes. Die Täter hebelten zunächst einen Lichtschacht auf und stiegen in den Keller ein. Anschließend mussten sie mehrere Türen aufbrechen, um in den Gastraum zu kommen. Dort durchwühlten sie den Thekenbereich und suchten danach das Büro auf. Auch dieses wurde auf den Kopf gestellt. Nach ersten Feststellungen wurde ausschließlich Bargeld entwendet. Aufgrund der komplexen Spurenlage rückten Kriminaltechniker an und sicherten Spuren. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mehrere tausend Euro, so die Polizei.