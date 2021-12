Lörrach Holzversteigerung fällt erneut coronabedingt aus

Ein geselliges Volksfest mit verantwortlichem Hygienekonzept und eine Holzauktion mit Maske mache einfach keinen Sinn, so die Verantwortlichen. Dies bedauern auch der Vorsitzende des Holzversteigerungskomitee Gerd Turowski und der für die Bewirtung zuständige Vorsitzende des Motorradclub Hauingen Dennis Rattasepp. „Wir alle hoffen nun auf ein zünftiges Wälderfest am letzten Samstag im Jahr 2023“, so der Ortsvorsteher.

Trotzdem wird es durch den Förster Markus Dischinger und der Ortsverwaltung Hauingen möglich gemacht, dass Bürger und Interessierte private Käufer das Holz unter Tel. 07621/415 374), per E-Mail an hauingen@ loerrach.de oder persönlich bei der Ortsverwaltung Hauingen, Steinenstraße 1, bis zum 27. Dezember bestellen können. Das Brennholz kann in Einzel-Ster, Doppel-Ster oder Langholz in unterschiedlichen Größen erworben werden. Der Festpreis liegt beim Brennholz EinzelSter bei 66 Euro und das Brennholz lang wird pro Festmeter mit 61 Euro angeboten.