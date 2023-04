Lörrach HTG-Freunde suchen neuen Vorsitzenden

Vorstand funktionsfähig

Gleichwohl bleibt der geschäftsführende Vorstand handlungsfähig: Astrid Kiermaier übernimmt das Amt der Schatzmeisterin von Ralf Kästingschäfer, Antje Schnacke-Fürst löst Gabriele Bieska als Schriftführerin ab. HTG-Direktor Frank Braun komplettiert das Trio.

In den kommenden Wochen will der Verein unter anderem in der Elternschaft der HTG-Schüler nach Interessenten für die Besetzung des Postens Ausschau halten.