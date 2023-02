Lörrach HTG: Scherben bringen Clinch

Mit seiner zentralen Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rosenfelspark und der facettenreichen Ausstattung wird der Schulhof von Jugendlichen als attraktiver Aufenthaltsort wahrgenommen – nicht nur von Schülern des Campus Rosenfels, sagt HTG-Direktor Frank Braun. Tischtennis-Platten, Work-Out-Area, Basketball: Das Areal lädt buchstäblich zum Verweilen ein. Eigentlich ist das Betreten des Geländes außerhalb des Schulbetriebs nicht gestattet. Gleichwohl halte er es für akzeptabel, sofern die Lärmentwicklung und das Verhalten der Jugendlichen kein Nachspiel haben, so Braun. Hat es aber gelegentlich: Insbesondere nach den Wochenenden liegen mitunter Scherben auf dem Schulhof, von denen Verletzungsgefahr ausgehe, so Braun. Eine Menge Jugendlicher verhielten sich vorbildlich, sagt der HTG-Schulleiter. Andere wiederum inakzeptabel. Braun appelliert, Müll und Scherben zu vermeiden, damit der Schulhof auch in Zukunft genutzt werden kann – von Jugendlichen, die sich an die Spielregeln halten.