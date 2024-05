Lörrach im Wandel

Ende der 90er Jahre befand sich Lörrach in einer Phase des Strukturwandels. Die Fußgängerzone hatte das Erscheinungsbild der Innenstadt grundlegend verändert, der Burghof war als neues kulturelles Zentrum gerade eingeweiht, die KBC steckte in der Krise, und Teile des Geländes wurden zum Wandel-Areal. Ins ehemalige Handdruckgebäude der KBC zog schließlich das Innocel Innovations-Center ein. Der Transformationsprozess, in dem die Zahl der Industriebetriebe zurückging und Lörrachs Rolle als urbanes Dienstleistungszentrum an Bedeutung gewann, nahm weiter Fahrt auf – ein Prozess, der sich in den Folgejahren fortsetzte. Die wachsende Relevanz der Kinderbetreuung, die Etablierung von Ganztagsschulen und die damit einhergehende Notwendigkeit neuer Strukturen in Schulgebäuden und -betrieb beschäftigen die Stadträte bis heute intensiv.

Lörrach konnte diesen Wandel insgesamt erfolgreich gestalten. Gewiss auch darum, weil sich die große Kreisstadt mitten in einer Wachstumsregion rund um die trinationale Agglomeration Basel befindet – aber eben auch nicht nur deshalb.