Lörrach Humanismus und Reformation

Lörrach. Im Rahmen der Sonderausstellung im Dreiländermuseum zum Reformationsjubiläum beleuchten zwölf Vorträge Aspekte des Themas. Am Dienstag, 17. Oktober, 19 Uhr, spricht Martin Wallraff von der Ludwig-Maximilian-Universität München im Hebelsaal über Humanismus und Reformation.

Der Kirchenhistoriker ist in der Region kein Unbekannter, er war bis letztes Jahr an der Universität Basel tätig. Der Referent ist als Spezialist für Ältere Kirchengeschichte nicht nur studierter evangelischer Theologe sondern auch ordinierter Pfarrer.

Sein Vortrag ist auf die Lörracher Ausstellung abgestimmt: Unter dem Titel „Humanismus und Reformation“ stellt er den Beitrag der Region am Oberrhein zum Epochenwechsel in Europa dar.

Vor 500 Jahren begann in Wittenberg die Reformation. Wer die Reformation – auch Luther – verstehen will, muss das Umfeld und die Vorgeschichte kennen. Eine der wichtigsten Strömungen im geistigen Leben neben und parallel zur Reformation war der Humanismus. Beide haben die Welt der Moderne nachhaltig geprägt. Beide stehen vielfältig in Beziehung zueinander – mitunter auch in Spannung, aber immer in Interaktion.

In seinem Vortrag möchte Wallraff deutlich machen, dass die Bezüge nirgends so deutlich und explizit waren wie in der Region am Oberrhein. Der Eintritt ist frei.