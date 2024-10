Lörrach: Hundeführer legen mit ihren Tieren Prüfungen ab

Richter Dieter Jäckel zeigte sich bei der Siegerehrung beeindruckt von der vergleichsweise großen Anzahl an Prüfungen. Berthold Heß bedankte sich bei ihm mit einem kleinen Präsent. Ein Dankeschön ging auch an Nadine Häsle für die Prüfungsleitung, Sonja Heß und Gabi Bär für die Organisation der Küche sowie an die Helfer in der Küche, an die Hundeführer für ihr sportliches Verhalten und an alle, die zu dieser gelungenen Herbstprüfung beigetragen haben, heißt es abschließend in der Mitteilung.