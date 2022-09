Lörrach „Ich freue mich auf Lörrach“

Giesler hat sich nicht proaktiv um seine neue Stelle beworben. Er wurde angefragt – und hat zugesagt. Der Zeitpunkt ist nicht zuletzt wegen der anstehenden Umsetzung des Projekts „Kirchenentwicklung 2030“ sinnvoll. Mit diesem sollen zum einen neue Strukturen geschaffen und zum anderen das aktive Gemeindeleben aufrecht erhalten werden.

Im Gespräch mit unserer Zeitung betont Giesler die Bedeutung der Laien. Kirche werde dort lebendig bleiben, wo sie auch von Laien gestaltet werden kann. Indes müsse gewährleistet sein, dass diese befähigt, fortgebildet und begleitet werden.

In der Lerchenstadt sehe er bei der Zusammenarbeit hiesiger Pfarrgemeinden noch Potenzial, ebenso in der Jugendarbeit. Auch diese ist ihm wichtig: Einst war Giesler Jugendseelsorger in Heidelberg. Zunächst aber wolle er die Lörracher Kirchengemeinden kennenlernen und erfahren, „wie Kirche in Lörrach gelebt wird“. Einen ersten Eindruck hat er von der Stadt bereits gewonnen. Bei einem Besuch habe er Lörrach als „sehr angenehm“ wahrgenommen.

Joachim Giesler wurde 1969 in Haslach geboren. Nach dem Studium der Theologie in Freiburg und Erfurt, wurde er 1999 im Freiburger Münster zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Elzach und anschließend in Heidelberg war Giesler seit Oktober 2005 Pfarrer der Seelsorgeeinheit Achern.