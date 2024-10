Lörrach: Ideen für das „Quartier am Zoll“

In Zusammenarbeit mit Kommunen entwickelt die BImA Machbarkeitsstudien und städtebauliche Konzepte für größere Areale. Für das Areal „Quartier am Zoll“ in Lörrach wurde auf Grundlage des im September 2022 vom Gemeinderat beschlossenen städtebaulichen Rahmenplans im Frühjahr 2024 ein städtebaulich-freiräumlicher Ideenwettbewerb ausgelobt. Nach der Sitzung des Preisgerichts am 1. Oktober liegen die Ergebnisse des Wettbewerbs vor.