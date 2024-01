Lörrach: Identitätsdebatte – Die Emotionen kochen hoch

Das weiße Ensemble habe sich im Burghof „nicht nur willkommen gefühlt“, sagte Marion Schmidt-Kumke (4.v.l.) bei der Podiumsdiskussion. Foto: Veronika Zettler

Dem hielt Marion Schmidt-Kumke entgegen. „Wo soll das hinführen? Darf ich mich als weiße Dramaturgin überhaupt noch solcher Stoffe annehmen?“ Sie habe den Eindruck, „dass mein Raum als Künstlerin immer enger geschraubt wird“, dass eine Reduzierung auf die Hautfarbe stattfinde, und sie erinnerte, sichtlich aufgewühlt, an die verstorbene Freundin und Schauspielerin Miriam Goldschmidt, die von „Rollen als Alibi-Neger die Nase voll gehabt“ habe.

Zudem wäre aus ihrer Sicht eine Schwarz-Weiß-Besetzung der im Text ungeklärten Frage nach der Hauptfarbe zuwidergelaufen. Hintergrund: In der Erzählung „Rezitativ“ treffen sich Twyla und Roberta, Freundinnen seit Kindertagen, im Erwachsenenalter wieder. Die eine ist weiß, die andere schwarz, jedoch verrät die Geschichte nicht, wer welche ist.

Vertane Chance?

Um in dieser Frage auch „People of Color“ zu Wort kommen zu lassen, waren die aus Kanada stammende Opernsängerin und Performancekünstlerin Steffi Dietz und die deutsch-nigerianische Literaturwissenschaftlerin Amanda Kelly Godwins eingeladen. „Mir persönlich hat eine schwarze Person auf der Bühne gefehlt“, stellte Godwins gleich eingangs klar und weiter: „Sagen zu können, die Hautfarbe spiele keine Rolle, ist schon ein Privileg. So erlebe ich die Welt nicht, und so werde ich auch nicht behandelt“.

Steffi Dietz nannte als Beispiel schwarze Opernsängerinnen, denen nach wie vor primär Rollen wie die der „schönen Sklavin“, kaum aber Hauptrollen angeboten würden. „Auch heute Abend wäre eine Chance gewesen, es anders zu machen“, betonte sie.

Die weißen, überwiegend schon etwas älteren Zuhörer hatten mehrheitlich keine Probleme mit dem weißen Ensemble, wie deren Wortbeiträge zeigten. Dazu resümierte Amanda Godwins: „An den Reaktionen im Raum merkt man, dass hier noch nicht genug Betroffenen zugehört wurde.“

Obendrein meinte ein Schweizer Besucher, man müsse „den spezifisch deutschen Hintergrund berücksichtigen“. Im Zentrum des Rassismus in Deutschland stehe nicht die Hautfarbe, sondern der Antisemitismus.

Immerhin in einem Punkt waren sich alle Diskutanten einig: Es sei wichtig, Diskussionen wie diese zu führen.