Lörrach: IGTS fürchtet Kompetenzbeschneidung

Bürger sollen bei der Sportler-Wahl mitwählen

Bisher wurden die besten und erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler sowie die Mannschaften alljährlich von einer Kommission gewählt. Die Lörracher Vereine schlugen Sportler und Mannschaften vor. Wenn die Kriterien erfüllt wurden, erfolgte die Aufnahme in die Wahllisten. Indes waren die Lörracher Bürger bislang nicht in diesen Prozess eingebunden.

Laura Dold, Sportkoordinatorin der Stadt Lörrach, brachte auf der Jahreshauptversammlung die Idee ins Gespräch, nicht nur die Nominierten online zu porträtieren, sondern auch im Internet die Bevölkerung abstimmen zu lassen. „Die Bürger von Lörrach sollen mitentscheiden“, forderte die Koordinatorin.

Von einigen Vereinsvertretern wurde kritisch angemerkt, dass die Gefahr eine Manipulation drohen könne und das Ergebnisse verfälscht werden könnten. Erst nach einer längeren Diskussion stellte sich heraus, dass Dold die Wahl nicht ausschließlich von der Bevölkerung ausführen lassen will, sondern dass die Meinung der Lörracher mit einfließen soll. „Über die Gewichtung der Stimmen muss beraten werden“, erklärte Dold.

Sütterlin regte an, dass die kommende Wahl als Pilotprojekt auch online stattfinden soll. Nichts wurde an der Meldefrist geändert. Bis zum 15. Januar 2024 müssen die Vereine ihre Vorschläge mit den entsprechenden Nachweisen eingereicht haben. Da sich in den vergangenen Jahren immer wieder der Verzögerungen eingeschlichen hatten und Vorschläge oder Leistungsnachweise zu spät eingereicht wurden oder gar nicht erbracht wurden, wird es dieses Mal ein rigoroseres Vorgehen geben. Wenn die Unterlagen fehlerhaft sind, werde der Sportler oder die Sportlerin nicht berücksichtigt, erläuterte IGTS-Jugendwart Veit Vogel.

Die Sportlerehrung findet am 15. April in der Brombacher Sporthalle statt. Was es auch bei der nächsten Sportler-Wahl nicht geben wird, ist eine Kategorisierung zwischen Jugend und Erwachsenen.

Teilnahme der Vereine bei Jugendspielen vor dem Aus

Vor dem Aus steht die Teilnahme der Stadt Lörrach an den Jugendspielen mit den Partnergemeinden. Die Resonanz aus den Vereinen nahm in den letzten Jahren, Sportlerinnen und Sportler im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren an den Spielen teilnehmen zu lassen, immer mehr ab.