Lörrach im Agglo-Programm: Schweiz fördert Projekte im Dreiland finanziell

Auch die SPD-Fraktion sieht in der Möglichkeit, in das neue Agglomerationsprogramm der Schweiz aufgenommen zu werden, „eine riesige Chance für Lörrach und die Region“. Was besonders bemerkenswert sei: Die geförderten Verkehrsprojekte müssten keinen unmittelbaren Nutzen für die Schweiz haben, erklärte Christiane Cyperrek.

Der Hintergrund des Agglomerationsprogramm

Ausschlaggebend sei vielmehr, dass die Projekte den Zielen des Programms – die Verringerung der Verkehrs- und Umweltbelastungen sowie die Erhöhung der Lebensqualität – entsprechen.

Ausgangspunkt des Programms, so Cyperrek, sei der Gedanke, dass die wirtschaftliche Dynamik in Basel einen hohen Siedlungsdruck im Wiesental auslöst und damit der Bedarf an umweltgerechter Mobilität noch wachsen wird.

Kürzlich votierte schon der Ausschuss für Umwelt und Technik einstimmig für Teilnahme am Programm.