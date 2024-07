Eine in ihrem Auto sitzende 44-jährige Frau soll am Montag gegen 16.30 Uhr von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden sein. Die Frau hatte in der Hofmattstraße auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts auf ihren Sohn gewartet, als sie laut Polizeibericht von dem Fahrer eines anderen Wagens angehupt wurde. Anschließend wurde die Frau von ihm beleidigt. Als die 44-Jährige den Unbekannten darauf ansprach, sei dieser ausgestiegen, habe die Fahrertür geöffnet und die Frau geschlagen.