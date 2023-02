Lörrach Im Gebet vereint

In den frühen Morgenstunden des 6. Februar ereignete sich eines der stärksten je gemessenes Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien. Die Beben und diverse Nachbeben haben dramatische Auswirkungen für Menschen im Südwesten der Türkei sowie dem Nordwesten Syriens. Auf Initiative der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG), Ortsverein Lörrach, wurde am frühen Freitagabend eine interreligiöse Mahnwache auf dem Marktplatz abgehalten. Dabei waren neben gut 50 Besuchern auch Vertreter der Ditib-Gemeinden in Lörrach und Weil am Rhein, Pfarrer Michael Hoffmann als Vertreter der interreligiösen Gruppe Abraham, Moshe Flomenmann, Landesrabbiner und Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Lörrach, sowie Hubert Bernnat als Vertreter von OB Jörg Lutz.