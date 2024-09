Lörrach: Im Innocel-Quartier mit langem Atem am Erfolg gearbeitet

Die Erfolgsfaktoren

Als Erfolgsfaktoren für eine dynamische Entwicklung machen Wirtschaftsförderin und Oberbürgermeister den Einsatz von politischem Mut, Geld und Personalressourcen aus. Eine Vision, die sich in einem klaren Profil zeige, wie der Standort in Zukunft aussehen und erfolgreich agieren kann, sei ebenso wichtig wie Ausdauer. Unter weiteren Punkten führte Ziegler-Jung auch eine Geschichtenerzählung an, die begeistere und Identität stifte – doch auch das Engagement von privaten Investoren und die Unterstützung von Land und Bund.

„Wir hätten uns eine noch schnellere und dynamischere Entwicklung gewünscht, doch dafür wird die Erfolgsgeschichte lange andauern“, ist sich Lutz sicher. Denn im Innocel-Quartier gebe es Unternehmen mit solider Grundlage, es handele sich nicht um einen Hype. Die Wirtschaftsförderin führte am Montag angesichts der Langzeitbilanz einen Koch-Vergleich an: So brauche eine gute Suppe auch Zeit. Aus einem ehemals kaum zugänglichen Areal sei viel entstanden – seinerzeit noch zuerst finanziell durch D-Mark-Förderung unterstützt.„Es ist uns gelungen, das Quartier zu öffnen“, betont Ziegler-Jung, Geschäftsführerin WFL Wirtschaftsförderung Lörrach. Die Nähe zur Innenstadt sei zudem für Unternehmen mit ihren Mitarbeitern ein wichtiger Punkt.