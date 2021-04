Lörrach Im Lö zieht Leben ein

Nach letzten Informationen plane die Landesbank Baden-Württemberg die Öffnung ihrer Filiale in der Palmstraße in der kommenden Woche, der Textilanbieter „TK Maxx“ folgt zur Mitte des Monats, die Gastro-Offerte „L’Osteria“ zum 22. April und der Drogeriemarkt „dm“ zum Monatsende. Das Fitnessstudio „Verso-Premiumresort“ werde voraussichtlich im Herbst die ersten Mitglieder empfangen, so Herrmann.

Die Geschäftseröffnung des neuen Hieber-Marktes ist noch nicht genau terminiert, wie Inhaber und Geschäftsführer Dieter Hieber am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Auch wann „Starbucks“ den ersten Kaffee im „Lö“ verkauft, ist noch nicht entschieden.

Unterdessen hat die Wohnbau Lörrach den 1. Juli als Einzugsbeginn bestätigt. Die 59 Wohnungen – vom Ein-Zimmer-Appartement mit 40 bis zur Fünf-Zimmer-Wohnung mit über 150 Quadratmetern – werden abschnittsweise bezogen, erläuterte Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt.

Mit dem Kern des Quartiers wird sich auch dessen Umfeld ändern. In diese Investitionen ist auch Widerker auf der Grundlage des städtebaulichen Vertrags eingebunden. Wie berichtet, wird die Fußgängerzone nach einem Gemeinderatsbeschluss bis in die Palmstraße hinein verlängert. Auf dem nach Plänen des Lörracher Architekten Fritz Wilhelm gestalteten Bahnhofsplatz werden einige wenige behutsame Anpassungen vorgenommen. Wilhelm hält die Urheberrechte an der Platzgestaltung.

Unterdessen öffnet der Tiefgaragenverbund mit der neuen Garage des „Lö“ sowie Rathaus- und Bahnhoftiefgarage in der zweiten April-Hälfte. Nach umfangreicher Sanierung und Modernisierung kann die Tiefgarage des Rathauses bereits seit dem 1. März wieder genutzt werden.