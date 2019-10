Lörrach Im Luxusliner über die Meere

Nach der letzten Messe im Jahr 2016 präsentierte Seilnacht diesmal zusammen mit 15 Anbietern und in 14 spannenden Vorträgen erneut die Vielfalt von Reisen auf dem Wasser. „Es hat sich einiges getan in den vergangenen Jahren“, sagt im Gespräch mit unserer Zeitung Geschäftsführer Michael Seilnacht, Chef des Familienunternehmens mit über 50 Reisespezialisten an den Standorten Lörrach, Weil am Rhein, Rheinfelden und Schopfheim.

Die wachsende Nachfrage basiere nicht zuletzt auf dem immer vielfältigeren Angebot an Schiffen, Routen und neuen Ideen der Schiffsbauer. Laut Seilnacht sind allein bis Ende diesen Jahres 21 Neubauten geplant, darunter etliche Expeditionsschiffe.

Der Umweltgedanke fließe sukzessive in die Planungsarbeit der Reedereien ein. Auf der Lörracher Kreuzfahrtmesse wurde darüber informiert, dass die Hurtigruten-Flotte ein neues Flaggschiff besitzt, die MS Roald Amundsen. Der hochmoderne Kreuzer besteche durch eine neue, umweltschonende und nachhaltige Hybrid-Technologie.

„Mit seinem deutlich reduzierten Kraftstoffverbrauch zeigt es der Welt, dass Hybridantriebe bei großen Schiffen möglich sind“, heißt es in der Beschreibung. In Kombination mit einer fortschrittlichen Rumpfkonstruktion und der effizienten Nutzung des Bordstroms, ermögliche die Hybrid-Technologie eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen um 20 Prozent.

Im November veranstaltet das Reisebüro Seilnacht einen Kundenabend zum Thema Hurtigruten. Interessenten können sich per Mail (gl@seilnacht.de) vormerken lassen.

Das Reisebüro, das im Mai letzten Jahres das Unternehmen Grether in Schopfheim übernommen hat, will nach eigenen Angaben weiterhin Zeichen setzen und sich aktiv in den Umweltschutz einbringen. „2017 bereits haben wir die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet unterstützt und über 2500 Bäume gepflanzt“, betont Seilnacht und kündigt an, die Aktion in diesem Jahr fortzuführen.