Lörrach: Im Nellie wird es bunt und lustig

Vier Kurzfilme

Im Rahmen der Kurz.Film.Tour werden von 17 bis 22 Uhr vier für den aktuellen Deutschen Kurzfilmpreis nominierte Filme im Free Cinema gezeigt. Großes Kino in kleinem Format: 2024 ist die beliebte Kinotournee des aktuellen Deutschen Kurzfilmpreises (Lola-Filmpreis) bundesweit wieder traditionell in zahlreichen Kinos unterwegs. Ausgewählt hierfür sind „Into the Violet Belly“, „Xanh“, „Ich darf sie immer alles fragen“ und „The Waiting“. Im Herbst 2023 wurden die Lola-Trophäen des renommierten Deutschen Kurzfilmpreises vergeben – somit stand auch das Kurzfilm-Programm der diesjährigen Tour fest. Kreativ, experimentierfreudig, aufrüttelnd, amüsant, äußerst unterhaltsam und vor allem ungebunden sollen die gezeigten Kurzfilme sein.