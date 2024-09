Lörrach: Im Quadrat von Polygon in der Galerie Kunst unter uns

Wie vielfältig und spannend Kunst sein kann, zeigt momentan die Ausstellung „Im Quadrat“ der Internationalen Künstlergruppe Polygon in der „Galerie Kunst unter uns“, gegenüber des Lörrach-Stettener Bahnhofs. Schon der Blick durchs Schaufenster auf das große Bildermosaik mit unterschiedlichen Arbeiten der teilnehmenden Künstler aus dem Dreiland, eng beieinander in Petersburger Hängung, fasziniert und symbolisiert gleichzeitig den Zusammenhalt der Gruppe. In diesem Raum und in dem darunter überzeugen ausgesuchte Objekte und Bilder, ohne sich gegenseitig die Aufmerksamkeit abspenstig zu machen– ein gelungenes Arrangement, so das Urteil der Besucher.