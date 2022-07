Lörrach Im Schüler-Labor der Abenteurer

Hierzu schreibt das Phaenovum: „Vitamin C ist für uns lebensnotwendig. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig Obst und Gemüse zu essen, damit wir genügend Vitamin C zu uns nehmen. Aber ist wirklich immer so viel Vitamin C in unserer Nahrung enthalten, wie wir denken? Wusstest du, dass es Obst- und Gemüsesorten gibt, in denen ein Stoff enthalten ist, der Vitamin C aktiv abbauen kann? Dieses Phänomen wollen wir genauer untersuchen. Welche Pflanzen das sind und was dabei mit dem Vitamin C passiert, wirst du im Labor mit Vitamin-C-Messmethoden analysieren. Danach wirst du die Frage untersuchen, ob Smoothies das Vitamin C verlieren, wenn entsprechende Obstsorten enthalten sind.

Chemie ist überall

„Alltagswunder der Chemie“: Mittwoch, 10., bis Freitag, 12. August, 8.30 – 12.30 Uhr, Alter: 10 bis 12 Jahre