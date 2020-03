Lörrach Im Tanz die Welt vergessen

Keine Tanzparty

Choreograf Pascal Sangl, Absolvent der Amsterdam University of Arts gelingt es mit den Werbesekunden vor den Tanzstücken gekonnt, die Marketingtaktiken scheinbar kostenloser Produkte auf die Bühne zu bringen und gleichzeitig verschiedene Facetten dieser Ausdruckstanzform vorzustellen.

„Wir möchten mit dem Projekt ‚Tanz in der Fläche‘ zeitgenössischen Tanz in kleinere Orte bringen“, erklärt Luisa Banhardt, Projektleiterin der TanzSzene. „Häufig findet sich dieser Ausdruckstanz nur in den Ballungszentren, aber nicht im ländlichen Raum. Durch das dreiteilige Format von Aufführung, Workshop und Tanzparty vernetzen wir die Besucher mit den lokalen Kulturzentren.“

Auch wenn die Tanzparty wegen des Coronavirus ausfallen muss, der Workshop findet statt: Nach einer kurzen Vorstellrunde ist die erste Aufgabe „Herumlaufen“. „Lernen Sie erstmal den Raum kennen, nehmen Sie sich in dem Raum wahr“, fordert Tänzer Johannes Blattner die Teilnehmer auf. Mit einfachen Übungen gelingt es dem Tänzerduo Blattner und Anna Kempin sowie Choreograf Sangl, den Teilnehmern ein Gefühl für Raum und die eigene Präsenz in demselben zu vermitteln. Auch die nächste Übung, sich von allen Teilnehmern in einer Reihe einfach mal ansehen zu lassen, erhöht auf ungewohnte Weise die Selbstwahrnehmung. „Theater ist eine der letzten Kollektiverfahrungen der Menschen, bei der alle in eine Richtung schauen, ohne von Handy oder Werbung abgelenkt zu werden“, erklärt Sangl.

„Hier in der Umgebung ist Tanz oft sehr sportlich, schön, dass es mal einen Workshop für zeitgenössischen Tanz gibt“, freut sich eine der Teilnehmerinnen. Auch ohne Tanzparty ein bereichernder Nachmittag für alle Anwesenden.