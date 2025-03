In der Phase zwischen Anfang April bis Ende Juli brüten viele Vogelarten. Da die Tiere während der Brut- und Setzzeit besonders sensibel sind, werden Hundebesitzer gebeten, ihre Hunde an der Leine zu führen, teilt die Stadt mit. Bei einigen Vogelarten handelt es sich um sogenannte „Bodenbrüter“. Hierbei brüten die Vögel unter anderem direkt auf den Wiesen oder auf Feldern. „Während der Brutzeit sind viele der Vogelarten aufgrund von Störungen und schreckhaften Ereignissen besonders sensibel und gefährdet, sodass diese in Schrecksituationen oftmals fluchtartig das Nest verlassen und ihre Nestlinge schutzlos zurücklassen“, heißt es. Auch Wildtiere wie Rehe und Wildschweine, bringen ihre Jungen in dieser Zeit zur Welt und ziehen diese auf: „Es ist verboten, Wild unbefugt an seinen Zufluchts-, Nist- oder Brutstätten zu stören“, betont die Stadt. Die Stadt weist Hundebesitzer darauf hin, dass Hunde im gesamten Waldgebiet während der Brut- und Setzzeit an der Leine zu führen sind. Es wird in dieser Zeit außerdem empfohlen, lediglich befestigte Wege für Spaziergänge zu nutzen.